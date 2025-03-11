Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 300 USD

Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 300 USD

Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam

Mức lương
Từ 300 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Thanh Hoá, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 300 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Vận hành, quản lý máy móc thiết bị tại khu vực được phân công làm việc nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt, ổn định đúng theo thiết kế, hướng dẫn
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khi cần thiết.
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý Sản xuất.
- Thực hiện vệ sinh thiết bị, khu vực đảm bảo ATVSTP

Với Mức Lương Từ 300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Biết sửa chữa bảo dưỡng nhỏ & đề xuất phụ tùng thay thế cho máy móc được phân công vận hành.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về vận hành máy móc, thiết bị làm việc trong môi trường nhà máy.
- Sẵn sàng làm việc theo ca và làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu
- Cẩn thận, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm, hợp tác và làm việc theo nhóm.
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: Từ 25-35 tuổi
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, học các ngành: cơ khí, điện - điện tử - tự động hóa, công nghệ hóa.

Tại Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam

Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Kinh tế Nghi Sơn - Xã Hải Hà – Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

