Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 300 USD

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Thanh Hoá, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Vận hành, quản lý máy móc thiết bị tại khu vực được phân công làm việc nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt, ổn định đúng theo thiết kế, hướng dẫn

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khi cần thiết.

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý Sản xuất.

- Thực hiện vệ sinh thiết bị, khu vực đảm bảo ATVSTP

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Biết sửa chữa bảo dưỡng nhỏ & đề xuất phụ tùng thay thế cho máy móc được phân công vận hành.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về vận hành máy móc, thiết bị làm việc trong môi trường nhà máy.

- Sẵn sàng làm việc theo ca và làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu

- Cẩn thận, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm, hợp tác và làm việc theo nhóm.

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Từ 25-35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, học các ngành: cơ khí, điện - điện tử - tự động hóa, công nghệ hóa.

