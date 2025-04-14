Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội – Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất tai nghe và các thiết bị điện tử, đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Nhân viên đối ứng khách hàng (Kinh doanh Nhật Bản).

Địa điểm làm việc: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Mô tả công việc:

- Đối ứng khách hàng Nhật Bản - Hàn Quốc: Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật - Hàn để nhận yêu cầu, tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty. Đảm bảo mọi vấn đề của khách hàng được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, và đạt được sự hài lòng tối đa.

- Xử lý đơn hàng: Nhận và quản lý các đơn hàng từ khách hàng Nhật - Hàn, theo dõi quá trình sản xuất, giao hàng, và cập nhật thông tin tình trạng đơn hàng cho khách hàng. Đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ, đúng yêu cầu chất lượng.

- Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng: Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kho bãi và chất lượng để xử lý khiếu nại, yêu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Đưa ra các giải pháp kịp thời và hợp lý.

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng và các thông tin liên quan đến đơn hàng cho khách hàng Nhật - Hàn qua điện thoại, email, hoặc các kênh giao tiếp khác. Đảm bảo giao tiếp rõ ràng và chuyên nghiệp.