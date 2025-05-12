Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang cần chiêu mộ ứng viên cho vị trí NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH KHUÔN.

Dưới đây là mô tả công việc

• Tạo các chương trình xử lý lõi khuôn và điện cực bằng chương trình CAM

• Tìm hiểu kết cấu khuôn trước khi gia công

• Phối hợp với nhân viên thiết kế theo dõi thử khuôn để lập trình sửa chữa khuôn khi cần

• Tiến hành các thao tác lập trình sử dụng phận mềm để lập trình gia công các chi tiết khuôn

• Tách điện cực, điện xung

• Xuất bản vẽ chương trình

• Xuất bản vẽ điện cực xung

• Hỗ trợ chương trình cho tổ vận hành trong quá trình vận hành máy

• Ưu tiên cho những người có thể vận hành, setting máy gia công tốc độ cao để gia công lõi khuôn và điện cực.