Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam
- Bắc Ninh: Bac Ninh, Bắc Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi đang cần chiêu mộ ứng viên cho vị trí NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH KHUÔN.
Dưới đây là mô tả công việc
• Tạo các chương trình xử lý lõi khuôn và điện cực bằng chương trình CAM
• Tìm hiểu kết cấu khuôn trước khi gia công
• Phối hợp với nhân viên thiết kế theo dõi thử khuôn để lập trình sửa chữa khuôn khi cần
• Tiến hành các thao tác lập trình sử dụng phận mềm để lập trình gia công các chi tiết khuôn
• Tách điện cực, điện xung
• Xuất bản vẽ chương trình
• Xuất bản vẽ điện cực xung
• Hỗ trợ chương trình cho tổ vận hành trong quá trình vận hành máy
• Ưu tiên cho những người có thể vận hành, setting máy gia công tốc độ cao để gia công lõi khuôn và điện cực.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm
• Ưu tiên người dùng CAM TOOL, những người dùng chương trình khác sẽ được đào tạo
Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI