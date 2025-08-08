Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Cụm CN đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh , Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp tham gia sửa chữa, khắc phục các sự cố các máy ép phun (máy đúc)
- Phân tích các sự cố của máy móc thiết bị và đưa ra giải pháp khắc phục và phòng ngừa.
- Duy trì các tiêu chuẩn chất lượng, xác định mọi vấn đề và đề xuất cải tiến
- Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị.
- Thực hiện các công việc cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành tự động hóa, cơ khí… và các chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí về tự động hóa, cơ khí tại các công ty điện tử.
- Kinh nghiệm làm việc trên 3 năm ở vị trí liên quan đến máy ép phun (máy đúc)
- Có kiến thức về quy trình ép phun, thổi và đúc khuôn.
- Có khả năng vận hành máy ép phun, thổi và đúc khuôn.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, biết tiếng Nhật/ Hàn là một lợi thế
Quyền lợi:
- Thu nhập: sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, tùy theo năng lực của ứng viên
- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật và được đóng bảo hiểm từ tháng thử việc

Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh

Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội - Nhà Máy Bắc Ninh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

