Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 17 đường D7, khu phố 4, Phường An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tư vấn chăm sóc khách hàng dựa trên nguồn khách hàng công ty hỗ trợ.

- Tiếp nhận các cuộc gọi và xử lý thông tin từ Khách hàng.

- Cập nhật bảng báo giá và chính sách ưu đãi , ghi nhận ý kiến và phản hồi cho Khách hàng.

- Hỗ trợ Khách hàng làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Môi trường làm việc nhóm không áp đặt doanh số cá nhân.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam - Nữ có sức khỏe tốt

- Trình độ học vấn : Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm về kinh doanh - tư vấn - bán hàng ngành Bất Động Sản

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.

- Tự tin trong giao tiếp

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 triệu – 10 triệu đồng / tháng

- Hoa hồng: 80-100tr/ sản phẩm + Thưởng nóng (Thu nhập không giới hạn).

- Giỏ hàng đa dạng, hấp dẫn từ căn hộ, đất nền, biệt thự nghỉ dưỡng ven biển,...

- Được đào tạo về kiến thức bất động sản, định giá, tư duy phân tích Bất động sản và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

- Cung cấp công cụ salephone, data, ấn phẩm quảng cáo (tờ rơi, tờ bướm, standee,...)

- Hỗ trợ xe đưa khách tham quan dự án.

- Luôn được đội nhóm hỗ trợ tận tình, sát sao, đảm bảo có giao dịch khi có khách

- Phép năm, lễ tết, nghỉ việc riêng theo luật quy định.

- Chính sách lương thứ 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỷ, sinh con,...

- Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8:30 – 18:00, Thứ Bảy từ 8:30 – 12:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin