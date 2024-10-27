Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH HTCTECH
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH HTCTECH

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH HTCTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng (Gần vòng xoay Vực Vòng), Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và quản lý số liệu (quản lý file thành phẩm, thùng, nguyên vật liệu chính, kho vật tư)
- Giao nhận hàng hóa, kiểm cont trước khi xuất lên container.
- Quản lý phân phối vật tư cho bộ phận
- Theo dõi Nhập xuất tồn Kho Nguyên vật liệu
- Kiểm kê, báo cáo số liệu hàng tuần, tháng, quý, năm và làm báo cáo khi được yêu cầu
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ
- Độ tuổi: 22-35 tuổi.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo: Vi tính Văn phòng

Tại Công ty TNHH HTCTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)
Có hưởng lương thứ 13 theo quy định công ty
Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)
Có hưởng lương thứ 13 theo quy định công ty
Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HTCTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HTCTECH

Công ty TNHH HTCTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn 1, P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH HTCTECH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH HTCTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm