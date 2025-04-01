Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Co.op làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 199 – 205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng thuê;

• Thẩm định và đánh giá khách hàng thuê sơ lược (về mô hình kinh doanh, kinh nghiệm, giấy tờ pháp lý liên quan, v.v..);

• Thực hiện tiếp thị và theo dõi cho thuê, đàm phán hợp đồng thuê mới / chấm dứt sớm (nếu cần) và gia hạn hợp đồng thuê. Cung cấp thông tin cần thiết cho Khách hàng;

• Soạn thảo hợp đồng thuê trước khi tiến hành ký kết hợp đồng thuê;

• Giải quyết các yêu cầu phát sinh, khiếu nại, tranh chấp của khách hàng liên quan đến hợp đồng thuê;

• Tạo mối quan hệ làm việc tốt với khách hàng.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành khác có kinh nghiệm liên quan.

• Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Cho thuê.

• Sử dụng Microsoft Ofice thành thạo (Word, Excel, Powerpoint,..).

• Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, lập kế hoạch.

• Chịu được môi trường làm việc áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Co.op Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Co.op

