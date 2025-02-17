Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng

- Công việc Hành chính

- Ứng dụng văn phòng cơ bản

- Xử lý công việc tốt

- Nhận HS từ nội bộ và nhân viên thị trường

- Thực hiện các công việc tại văn phòng công ty, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ Tuổi dưới 32

- Kinh nghiệm: Không cần

- Trình độ: Trung cấp trở lên

Kỹ năng:

- Thành thạo tin học văn phòng

- Thành thạo các kỹ năng hành chính, nhân sự

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao

- Có kỹ năng sắp xếp công việc và lên kế hoạch cụ thể

- Kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý tài liệu

Phẩm chất, thái độ:

- Sáng tạo, chủ động

- Chịu khó học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm

- Gương mẫu, nhiệt tình trong công việc

- Hòa đồng với mọi người, biết lắng nghe, chia sẻ

- Không ngại khó khăn, chấp nhận thử thách

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : từ 6.5-9 triệu

- Công việc ổn định lâu dài - thưởng xứng đáng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo, thăng tiến theo năng lực

- Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp,

- Chế độ du lịch, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng Lễ và các hoạt động thường niên khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt

