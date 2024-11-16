Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Nhân viên vật tư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vật tư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Phối hợp xây dựng kiểm soát các quy trình quản lý vật tư: Quy trình quản lý vật tư /đối chiếu kiểm kê kho bãi,NTQT/quy trình xử lý phần mềm SiteMage mới
- Kiểm soát các đề xuất vật tư dự án, điều phối vật tư các dự án
- Check kho Thanh toán, Quyết toán các hợp đồng của nhà thầu
- Cập nhật các số liệu, BOQ dự án, định mức VTP
- Đối soát khối lượng quyết toán Chủ đầu tư/ Xuất kho dự án, phối hợp các phòng ban giải trình nguyên nhân
- Hỗ trợ trưởng đơn vị quản lý nhân sự Thủ kho tại dự án
- Định kỳ kiểm tra công tác an tòan kho bãi, kiểm kê vật tư tại các dự án
- Admin: tạo dự án, quản lý BOQ, yêu cầu vật tư, Kho phần mềm Sitemage

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25-40 (Ưu tiên Nam)
- Trình độ : Đại học, Chuyên ngành: Kế toán
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán dự án tại các dự án thi công cơ điện tòa nhà
- Ngoại ngữ: Không yêu
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;
+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề;
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm office và phần mềm kế toán kho;
+ Nhận biết thành thạo các mặt vật tư cơ điện;
- Phẩm chất:
+ Tận tụy, trách nhiệm
+ Trung thực, tin cậy, bảo mật
- Yêu cầu khác: Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)
Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)
Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Công ty cấp: Laptop + Máy bàn theo yêu cầu công việc
Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng
Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động
Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: |

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-vat-tu-thu-nhap-13-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259453
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AA Decor Corporation
Tuyển Nhân viên vật tư AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
AA Decor Corporation
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Tuyển Nhân viên vật tư Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiên Nam
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Kiên Nam làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Kiên Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Long An Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 15/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AA Decor Corporation
Tuyển Nhân viên vật tư AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
AA Decor Corporation
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Tuyển Nhân viên vật tư Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiên Nam
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Kiên Nam làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Kiên Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Long An Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 15/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất