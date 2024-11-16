Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Phối hợp xây dựng kiểm soát các quy trình quản lý vật tư: Quy trình quản lý vật tư /đối chiếu kiểm kê kho bãi,NTQT/quy trình xử lý phần mềm SiteMage mới

- Kiểm soát các đề xuất vật tư dự án, điều phối vật tư các dự án

- Check kho Thanh toán, Quyết toán các hợp đồng của nhà thầu

- Cập nhật các số liệu, BOQ dự án, định mức VTP

- Đối soát khối lượng quyết toán Chủ đầu tư/ Xuất kho dự án, phối hợp các phòng ban giải trình nguyên nhân

- Hỗ trợ trưởng đơn vị quản lý nhân sự Thủ kho tại dự án

- Định kỳ kiểm tra công tác an tòan kho bãi, kiểm kê vật tư tại các dự án

- Admin: tạo dự án, quản lý BOQ, yêu cầu vật tư, Kho phần mềm Sitemage

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: 25-40 (Ưu tiên Nam)

- Trình độ : Đại học, Chuyên ngành: Kế toán

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán dự án tại các dự án thi công cơ điện tòa nhà

- Ngoại ngữ: Không yêu

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;

+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm office và phần mềm kế toán kho;

+ Nhận biết thành thạo các mặt vật tư cơ điện;

- Phẩm chất:

+ Tận tụy, trách nhiệm

+ Trung thực, tin cậy, bảo mật

- Yêu cầu khác: Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)

Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Công ty cấp: Laptop + Máy bàn theo yêu cầu công việc

Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 - Thứ 6 và 01 thứ 7 trong tháng

Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động

Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.