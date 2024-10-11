Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Roman Plaza, Tố Hữu, Hà Đông, HN, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chủ động nghiên cứu, xác định các nguồn, loại hình dữ liệu cần thiết cho hoạt động phân tích dữ liệu theo yêu cầu được giao;

- Thực hiện các phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng và cập nhật các mô hình phân tích, học máy theo từng yêu cầu cụ thể để phát hiện xu hướng, cơ hội và rủi ro kinh doanh;

- Thiết kế, xây dựng, quản trị các hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) như PowerBI, Tableau, ... phục vụ hoạt động phân tích dữ liệu, kinh doanh;

- Xác định và triển khai các cơ hội để tự động hóa luồng lưu chuyển dữ liệu giúp tối ưu hoạt động phân tích dữ liệu và kinh doanh;

- Phối hợp, tham vấn với các phòng ban liên quan để hiểu rõ nhu cầu kinh doanh, quản trị theo từng giai đoạn;

- Dẫn dắt và quản lý nhóm phân tích dữ liệu để đạt được các mục tiêu đặt ra;

Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Khoa học máy tính/ Hệ thống thông tin/ Toán Kinh tế/ Ngân hàng/ Tài chính/ Quản trị kinh doanh..;

- Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên về phân tích dữ liệu lớn;

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các phân tích kinh doanh và đưa ra khuyến nghị chiến lược/ kinh doanh/ vận hành; Hiểu biết về hoạt động kinh doanh (ưu tiên trong lĩnh vực Thương mại điện tử) và khả năng kết nối các kết quả phân tích dữ liệu với các chiến lược kinh doanh/ vận hành;

- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Visio, Power Point, Power BI); Thành thạo phân tích dữ liệu với ngôn ngữ Python/R/...;

- Khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh;

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả; Kinh nghiệm quản lý nhóm là một lợi thế;

- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình, chủ động trong công việc; Tinh thần chủ động học hỏi, nghiên cứu.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương - Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 vnđ/tháng ++ (Có thể deal theo năng lực) - Thưởng hiệu suẩt - Phụ cấp ăn trưa - Review lương: 6 tháng/lần 2. Phúc lợi - Được tham gia BHXH - BHYT - BHTN; - Chế độ nghỉ phép (Sau thử việc): 1 phép nghỉ/tháng; - Tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, team building,...; - Được đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, nâng cao chuyên môn; - Cơ sở vật chất đầy đủ, đồ dùng văn phòng thiết yếu; - Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

15.000.000 - 20.000.000 vnđ/tháng ++

