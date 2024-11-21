Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: QL1A, Mỹ Yên Bến Lức, Long An, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Biên phiên dịch tiếng Hàn cho CEO tại các cuộc họp

Dịch tài liệu, văn bản, báo cáo thuộc Công việc quản lý của Sếp.

Các công việc thư ký khác

Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm dịch tiếng Hàn

Sẳn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tiếng Hàn Topik 5 (Du học Hàn Quốc) Topik 6

Tốt nghiệp: CĐ/ĐH các chuyên ngành tiếng Hàn, Từng du học hàn/sinh sống tại Hàn là lợi thế

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN , BH cho người thân, BH tai nạn 24/7

Khám sức khỏe định kỳ

Thưởng tháng 13, KPI.

Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và quà tặng các ngày lễ trong năm

Môi trường làm việc thoải mái - linh động

Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

