Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: QL1A, Mỹ Yên Bến Lức, Long An, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Biên phiên dịch tiếng Hàn cho CEO tại các cuộc họp
Dịch tài liệu, văn bản, báo cáo thuộc Công việc quản lý của Sếp.
Các công việc thư ký khác
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 năm kinh nghiệm dịch tiếng Hàn
Sẳn sàng đi công tác khi có yêu cầu
Tiếng Hàn Topik 5 (Du học Hàn Quốc) Topik 6
Tốt nghiệp: CĐ/ĐH các chuyên ngành tiếng Hàn, Từng du học hàn/sinh sống tại Hàn là lợi thế
Sẳn sàng đi công tác khi có yêu cầu
Tiếng Hàn Topik 5 (Du học Hàn Quốc) Topik 6
Tốt nghiệp: CĐ/ĐH các chuyên ngành tiếng Hàn, Từng du học hàn/sinh sống tại Hàn là lợi thế
Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN , BH cho người thân, BH tai nạn 24/7
Khám sức khỏe định kỳ
Thưởng tháng 13, KPI.
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và quà tặng các ngày lễ trong năm
Môi trường làm việc thoải mái - linh động
Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.
Khám sức khỏe định kỳ
Thưởng tháng 13, KPI.
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và quà tặng các ngày lễ trong năm
Môi trường làm việc thoải mái - linh động
Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
