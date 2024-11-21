Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

• Trợ lý, biên phiên dịch cho chuyên gia người Nhật.

•Cài đặt, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý sản xuất ( sẽ được hướng dẫn chi tiết cụ thể)

• Quản lý đơn hàng may mặc

• Theo dõi tiến độ sản xuất, theo dõi tiến độ công việc, đảm bảo quá trình sản xuất thuận lợi và đạt tiến độ đề ra.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

• Báo cáo công việc, Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

• Một số nội dung công việc khác theo yêu cầu của cấp trên