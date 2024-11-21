Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM
- Long An: Lô Q20 Đường số 11, KCN Hải Sơn (giai đoạn 3 +4), Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
• Trợ lý, biên phiên dịch cho chuyên gia người Nhật.
•Cài đặt, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý sản xuất ( sẽ được hướng dẫn chi tiết cụ thể)
• Quản lý đơn hàng may mặc
• Theo dõi tiến độ sản xuất, theo dõi tiến độ công việc, đảm bảo quá trình sản xuất thuận lợi và đạt tiến độ đề ra.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).
• Báo cáo công việc, Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
• Một số nội dung công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi dưới 40 tuổi
Kinh nghiệm phiên dịch về sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Các phúc lợi và chế độ đầy đủ theo quy định
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
