Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH VIVA VINA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Ấp Chánh, Đức Lập Thượng, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thông dịch cho quản lý người Hàn trong quá trình làm việc.
• Dịch thuật các giấy tờ, tài liệu có liên quan.
• Công việc cụ thể sẽ trao đổi thông qua buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có bằng cấp liên quan tiếng Hàn, tiếng Anh
• Có bằng Topik/ Toeic/ Ilets là một lợi thế
• Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, tiếng Anh
• Khả năng giao tiếp, trình bày tốt và nắm bắt công việc nhanh, làm việc có kế hoạch
• Giới tính: Nữ/ Nam
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
• Nhận hồ sơ bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn
- Được tham gia BHXH đầy đủ
- Có Thưởng, quà tặng các dịp lễ -Tết, thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
