Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH VIVA VINA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp Chánh, Đức Lập Thượng, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thông dịch cho quản lý người Hàn trong quá trình làm việc.

• Dịch thuật các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

• Công việc cụ thể sẽ trao đổi thông qua buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có bằng cấp liên quan tiếng Hàn, tiếng Anh

• Có bằng Topik/ Toeic/ Ilets là một lợi thế

• Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, tiếng Anh

• Khả năng giao tiếp, trình bày tốt và nắm bắt công việc nhanh, làm việc có kế hoạch

• Giới tính: Nữ/ Nam

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

• Nhận hồ sơ bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn

- Được tham gia BHXH đầy đủ

- Có Thưởng, quà tặng các dịp lễ -Tết, thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA

