Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phòng 1602, tầng 16, Tòa nhà TCT 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1. Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng và tiếp đón lãnh đạo;

2. Phụ trách công việc dịch thuật hàng ngày liên quan tới đối ngoại với cơ quan bộ ban ngành tại địa phương, dịch đấu thầu, dịch tin tức thị trường;

3. Hỗ trợ công tác mua sắm thiết bị vật tư, công việc hậu cần;

4. Đi công tác theo yêu cầu công việc (có chế độ công tác phí).

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thành thạo tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết;

2. Thành thạo tin học văn phòng;

3. Có trách nhiệm và luôn đổi mới sáng tạo trong công việc, tinh thần cầu tiến và khả năng làm việc nhóm;

4. Ngoại hình ưa nhìn ;

5. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, đấu thầu;

6. Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản;

7. Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc;

8. Ưu tiên nam

Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh do lĩnh vực đặc thù

2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

3. Thưởng thành tích theo dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin