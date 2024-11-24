Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sabay, 99E Cộng Hòa, P4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tham mưu, tư vấn cho các Tỉnh/TP và Lãnh đạo Công ty về các phương án đầu tư, các hình thức đầu tư PPP hoặc đầu tư trực tiếp.
Đề xuất duyệt Dự án đầu tư Nhà máy rác, Khu đô thị, Khu công nghiệp.
Thu hút đầu tư, quy trình mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Chịu trách nhiệm trước Công ty về hiệu quả triển khai các dự án đầu tư.
Tuân thủ mọi nội quy, quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ ĐH; Chuyên ngành môi trường, xây dựng, cơ điện, kỹ thuật công trình.
Tuổi: Nam > 35; Nữ >33.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh; có khả năng ngoại giao, đối ngoại, thuyết phục khách hàng, đối tác; tạo được lòng tin, tin tưởng và sự quý mến của người đối diện.
Có kinh nghiệm tham gia thực hiện các dự án xây dựng, dự án lắp đặt thiết bị trên 3 năm; Ưu tiên đã làm các dự án về môi trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết: từ 3 - 12 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến.
Thưởng thành tích đặc biệt.
Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết
Review lương 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

