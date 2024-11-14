Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Viết tin, bài về các lĩnh vực Giải trí: Điện ảnh, sân khấu, truyền hình, dân gian, di sản, các tin bài trong lĩnh vực showbiz...)

- Gửi bài lên TBT và chỉnh sửa bài viết nếu có yêu cầu

- Săn tin, cập nhật đúng, đủ số lượng bài theo chỉ tiêu

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có phông văn hóa tốt.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm báo trong lĩnh vực văn hóa-giải trí

- Đã thiết lập được các mối quan hệ trong showbiz

- Có khả năng thực hiện nhanh các đề tài thời sự, tác nghiệp bất cứ thời điểm nào khi được yêu cầu.

- Sáng tạo, nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Siêng năng, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin