Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Phóng viên/Biên tập viên tin tức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Viết tin, bài về các lĩnh vực Giải trí: Điện ảnh, sân khấu, truyền hình, dân gian, di sản, các tin bài trong lĩnh vực showbiz...)
- Gửi bài lên TBT và chỉnh sửa bài viết nếu có yêu cầu
- Săn tin, cập nhật đúng, đủ số lượng bài theo chỉ tiêu
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có phông văn hóa tốt.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm báo trong lĩnh vực văn hóa-giải trí
- Đã thiết lập được các mối quan hệ trong showbiz
- Có khả năng thực hiện nhanh các đề tài thời sự, tác nghiệp bất cứ thời điểm nào khi được yêu cầu.
- Sáng tạo, nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Siêng năng, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.
Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Số 39 đường 37, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM Văn phòng đại diện: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

