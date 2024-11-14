Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Viết tin, bài về các lĩnh vực Giải trí: Điện ảnh, sân khấu, truyền hình, dân gian, di sản, các tin bài trong lĩnh vực showbiz...)
- Gửi bài lên TBT và chỉnh sửa bài viết nếu có yêu cầu
- Săn tin, cập nhật đúng, đủ số lượng bài theo chỉ tiêu
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có phông văn hóa tốt.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm báo trong lĩnh vực văn hóa-giải trí
- Đã thiết lập được các mối quan hệ trong showbiz
- Có khả năng thực hiện nhanh các đề tài thời sự, tác nghiệp bất cứ thời điểm nào khi được yêu cầu.
- Sáng tạo, nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Siêng năng, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.
Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000vnđ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
