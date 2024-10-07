Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Biên tập, viết bài Thương mại về lĩnh vực tài chính:

Biên tập, viết bài theo ord của khách Theo dõi, thu thập tin mảng tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp từ đó có thể gợi ý các đề tài cho doanh nghiệp Triển khai các bài viết mang tính phát hiện, lý giải vấn đề về lĩnh vực kinh tế được giao theo dõi hoặc theo yêu cầu của trưởng ban. Phối hợp với các thành viên trong đội ngũ thực hiện đề tài, nhiệm vụ, dự án được giao.

2/ Nuôi dưỡng nguồn tin:

Xây dựng và phát triển các nguồn tin từ: doanh nghiệp; quan chức, bộ, ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, chuyên gia... Kết nối, phỏng vấn với các nguồn.

3/ Lập kế hoạch truyền thông tư vấn cho khách:

Nắm bắt được thông điệp doanh nghiệp, từ đó đưa ra các ý tưởng chào khách. Tư vấn chủ động cho khách từ hiểu biết về thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm:

Tốt nghiệp ĐH trở lên. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm báo kinh tế (ưu tiên mảng doanh nghiệp / ngân hàng) hoặc doanh nghiệp về tài chính – ngân hàng

Am hiểu về nền kinh tế, sức khỏe doanh nghiệp (ưu tiên hệ thống ngân hàng). Có khả năng phân tích sức khỏe, tài chính doanh nghiệp Có kỹ năng phỏng vấn Văn phong tốt Kỹ năng lên kế hoạch, tư vấn Giao tiếp, đọc, hiểu tốt bằng tiếng Anh

Phẩm chất cần có:

Tư duy logic Khách quan Nhanh nhẹn Kỷ luật Yêu nghề Cầu thị Chịu được áp lực cao Sáng tạo

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại Báo điện tử tiếng Việt nhiều người xem nhất.

- Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 - 17 tháng/ năm).

- Thưởng tháng 13.

- Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng).

- Thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/ năm).

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1,2 - 1,5 triệu/ tháng).

- Hỗ trợ trang phục (5 triệu/ năm), laptop: theo quy định của công ty.

- Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân

- Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng.

- Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.