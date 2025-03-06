Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà OCT 3A khu đô thị Handiresco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

- Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

- Xây dựng và quản lý nội dung trên website, tiktok, fanpage.. của công ty, kịch bản video.

- Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác

- Phối hợp với Editor, Marketing Ads, sale và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm viết content;

- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng;

- Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ + thưởng

- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

- Lương tháng 13

- 12 ngày phép năm

