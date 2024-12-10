Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Mô tả Công việc
- Xây dựng nội dung viral, nội dung review hoặc nội dung bán hàng nhằm build kênh để khai thác doanh thu từ Affiliate Tiktokshop (Video và Livestream) cho công ty.
- Quay, dựng, lên kế hoạch, ý tưởng sáng tạo nội dung
- Quản lý và phát triển kênh TikTok cho Brand hoặc KOL/KOC của công ty.
- Kiếm tiền bằng hình thức Tiktokshop Affiliate - Tiếp thị liên kết (80% video, 20% livesteam)
- Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển, viral.
- Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, khám gậy, tìm hiểu lý do kênh flop,...

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Hiểu rõ thuật toán của Tiktok
- Nam/nữ sinh năm 92-2k2
- Có khả năng bắt trend tốt
- Có kinh nghiêm trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội (kols/kocss/tiktoker,...)
- Có tư duy Social Content
- Có kinh nghiệm làm việc với KOLs/KOCs
- Có ngoại hình, đã từng làm trong lĩnh vực Agency, truyền thông, giải trí là 1 lợi thế
- Đã & đang build up fanpage/ kênh tiktok
Mức lương cứng: 12-15 triệu/ tháng
Thu nhập: 30-50 triệu/ tháng

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam

Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

