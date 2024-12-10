Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Mô tả Công việc
- Xây dựng nội dung viral, nội dung review hoặc nội dung bán hàng nhằm build kênh để khai thác doanh thu từ Affiliate Tiktokshop (Video và Livestream) cho công ty.
- Quay, dựng, lên kế hoạch, ý tưởng sáng tạo nội dung
- Quản lý và phát triển kênh TikTok cho Brand hoặc KOL/KOC của công ty.
- Kiếm tiền bằng hình thức Tiktokshop Affiliate - Tiếp thị liên kết (80% video, 20% livesteam)
- Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển, viral.
- Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, khám gậy, tìm hiểu lý do kênh flop,...
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu rõ thuật toán của Tiktok
- Nam/nữ sinh năm 92-2k2
- Có khả năng bắt trend tốt
- Có kinh nghiêm trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội (kols/kocss/tiktoker,...)
- Có tư duy Social Content
- Có kinh nghiệm làm việc với KOLs/KOCs
- Có ngoại hình, đã từng làm trong lĩnh vực Agency, truyền thông, giải trí là 1 lợi thế
- Đã & đang build up fanpage/ kênh tiktok
Mức lương cứng: 12-15 triệu/ tháng
Thu nhập: 30-50 triệu/ tháng
Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
