Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Quảng Cáo Blue Agency Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mô tả Công việc

- Xây dựng nội dung viral, nội dung review hoặc nội dung bán hàng nhằm build kênh để khai thác doanh thu từ Affiliate Tiktokshop (Video và Livestream) cho công ty.

- Quay, dựng, lên kế hoạch, ý tưởng sáng tạo nội dung

- Quản lý và phát triển kênh TikTok cho Brand hoặc KOL/KOC của công ty.

- Kiếm tiền bằng hình thức Tiktokshop Affiliate - Tiếp thị liên kết (80% video, 20% livesteam)

- Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển, viral.

- Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, khám gậy, tìm hiểu lý do kênh flop,...

Yêu Cầu Công Việc

- Hiểu rõ thuật toán của Tiktok

- Nam/nữ sinh năm 92-2k2

- Có khả năng bắt trend tốt

- Có kinh nghiêm trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội (kols/kocss/tiktoker,...)

- Có tư duy Social Content

- Có kinh nghiệm làm việc với KOLs/KOCs

- Có ngoại hình, đã từng làm trong lĩnh vực Agency, truyền thông, giải trí là 1 lợi thế

- Đã & đang build up fanpage/ kênh tiktok

Mức lương cứng: 12-15 triệu/ tháng

Thu nhập: 30-50 triệu/ tháng

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

