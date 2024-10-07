Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Tòa Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 1 USD

Hỗ trợ project manager để coordinate các team khác nhau (cả bên công ty và bên khách hàng); Trao đổi với khách hàng để nắm được các thông tin của dự án. Yêu cầu có hiểu biết về technical, SEO, marketing online,.....để khi làm việc với các team khách thì có thể hiểu được các yêu cầu của khách hàng; Phân tích yêu cầu, đánh giá mức độ khả thi và tư vấn các vấn đề kĩ thuật cho khách hàng; Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các team công ty; Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với chất lượng công việc cao. Báo cáo tiến độ công việc với cấp trên và khách hàng; Trao đổi, thương lượng, tư vấn với khách hàng khi có vấn đề phát sinh; Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án. Ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và training thêm nhưng yêu cầu khả năng học hỏi nhanh.

Hỗ trợ project manager để coordinate các team khác nhau (cả bên công ty và bên khách hàng);

Trao đổi với khách hàng để nắm được các thông tin của dự án. Yêu cầu có hiểu biết về technical, SEO, marketing online,.....để khi làm việc với các team khách thì có thể hiểu được các yêu cầu của khách hàng;

Phân tích yêu cầu, đánh giá mức độ khả thi và tư vấn các vấn đề kĩ thuật cho khách hàng;

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các team công ty;

Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với chất lượng công việc cao.

Báo cáo tiến độ công việc với cấp trên và khách hàng;

Trao đổi, thương lượng, tư vấn với khách hàng khi có vấn đề phát sinh;

Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.

Ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và training thêm nhưng yêu cầu khả năng học hỏi nhanh.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên:

Tiếng Anh kĩ thuật và giao tiếp (chat, call video) tốt (bắt buộc); Có kinh nghiệm làm ở các vị trí như BA, Project Management là một lợi thế; Có khả năng học để hiểu (hoặc đã có nền tảng, kinh nghiệm) về lập trình;

Tiếng Anh kĩ thuật và giao tiếp (chat, call video) tốt (bắt buộc);

Có kinh nghiệm làm ở các vị trí như BA, Project Management là một lợi thế;

Có khả năng học để hiểu (hoặc đã có nền tảng, kinh nghiệm) về lập trình;

Yêu cầu khác:

Có kĩ năng đề xuất, trao đổi, communication, coordinate tốt, hiểu tâm lý khách hàng và đối tác; Có tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn, sáng tạo và chủ động.

Có kĩ năng đề xuất, trao đổi, communication, coordinate tốt, hiểu tâm lý khách hàng và đối tác;

Có tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn, sáng tạo và chủ động.

Tại Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hóa công ty giản dị, chân thành, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ, có nhiều “đất” để phát triển bản thân; Với hơn 10 năm tuổi đời, Open Techiz có tích lũy đầy đủ về kiến thức chuyên môn; cộng thêm sự hỗ trợ tận tâm từ bộ phận back-office, sẽ giúp các bạn có được môi trường làm việc tốt nhất, yên tâm theo đuổi đam mê kỹ thuật của mình; Đánh giá lương 1-2 lần/năm hoặc đánh giá đột xuất với các thành viên xuất sắc; Công việc thú vị, đa dạng, được giao tiếp với khách hàng nước ngoài, ít áp lực; Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại,... để nâng cao hiệu quả làm việc; Thưởng: Thưởng dự án, Tháng lương 13, Lễ/Tết/Sinh nhật,.. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... khi trở thành nhân viên chính thức; Các phúc lợi khác: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,… Công việc và nghỉ ngơi luôn được chú trọng cân bằng:

Văn hóa công ty giản dị, chân thành, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ, có nhiều “đất” để phát triển bản thân;

Với hơn 10 năm tuổi đời, Open Techiz có tích lũy đầy đủ về kiến thức chuyên môn; cộng thêm sự hỗ trợ tận tâm từ bộ phận back-office, sẽ giúp các bạn có được môi trường làm việc tốt nhất, yên tâm theo đuổi đam mê kỹ thuật của mình;

Đánh giá lương 1-2 lần/năm hoặc đánh giá đột xuất với các thành viên xuất sắc;

Công việc thú vị, đa dạng, được giao tiếp với khách hàng nước ngoài, ít áp lực;

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại,... để nâng cao hiệu quả làm việc;

Thưởng: Thưởng dự án, Tháng lương 13, Lễ/Tết/Sinh nhật,..

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... khi trở thành nhân viên chính thức;

Các phúc lợi khác: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

Công việc và nghỉ ngơi luôn được chú trọng cân bằng:

+ Du lịch/team building (3 lần/năm);

+ Các hoạt động event thường xuyên: sinh nhật hàng tháng, các ngày lễ lớn nhỏ (8/3,20/10,1/6,noel,...),

+ Phúc lợi sức khỏe: Tập gym/yoga miễn phí hàng tháng, giao hữu bóng đá hàng tuần,...

+ Giải trí: Bàn Bida, Bilac,...

+ Đồ ăn phụ: hoa quả, trà sữa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Open Techiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin