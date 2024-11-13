Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Lập kế hoạch triển khai dự án
Quản trị, điều hành và kiểm soát các hoạt động của dự án;
Hỗ trợ nghiệm thu và kết thúc dự án;
Báo cáo đánh giá chất lượng, báo cáo kết thúc dự án;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý bộ phận/ và BLĐ công ty.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn;
Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT;
Nắm rõ các quy trình quản lý dự án phần mềm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hệ thống liên quan đến tài chính, ngân hàng
Ứng viên có chứng chỉ quản trị dự án quốc tế PMP là một lợi thế;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt;
Kỹ năng phân tích, giải quyết, xử lý vấn đề tốt;
Có tinh thần học hỏi, nâng cấp bản thân, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30-45M Gross
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
Nghỉ phép: 1ng/ tháng
Review lương: 2 lần/ năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

