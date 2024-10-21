Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hậu Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hậu Giang: KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm soát và đảm bảo vệ sinh trong quá trình sản xuất của canteen Thực hiện sắp xếp nhân sự làm việc theo hướng dẫn từ quản lý. Thực hiện báo cáo nhập xuất tồn, chấm công ... gửi về Công ty. Thực hiện các thủ tục ghi chép sổ sách theo quy định của Bộ Y tế. Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Quản lý.
Kiểm soát và đảm bảo vệ sinh trong quá trình sản xuất của canteen
Thực hiện sắp xếp nhân sự làm việc theo hướng dẫn từ quản lý.
Thực hiện báo cáo nhập xuất tồn, chấm công ... gửi về Công ty.
Thực hiện các thủ tục ghi chép sổ sách theo quy định của Bộ Y tế.
Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa học thực phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất thực phẩm. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa học thực phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất thực phẩm.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7-10tr/tháng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Thưởng chuyên cần, lương tháng 13, tăng lương định kỳ - theo năng lực. Được đào tạo nghiệp vụ quản lý, được học hỏi nhiều mô hình sản xuất khác nhau trong ngành suất ăn công nghiệp theo tiêu ISO 22000, HACCP. Hưởng các chế độ theo quy định Nhà Nước và Công ty, các phúc lợi công đoàn Địa điểm làm việc: Đồng Nai (Trảng Bom, Biên Hòa, Long Bình), Bình Dương (Dĩ An, Thuận An), Tp. HCM (khu CNC), Hậu Giang (KCN Tân Phú Thạnh), Cần Thơ...
Lương 7-10tr/tháng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thưởng chuyên cần, lương tháng 13, tăng lương định kỳ - theo năng lực.
Được đào tạo nghiệp vụ quản lý, được học hỏi nhiều mô hình sản xuất khác nhau trong ngành suất ăn công nghiệp theo tiêu ISO 22000, HACCP.
Hưởng các chế độ theo quy định Nhà Nước và Công ty, các phúc lợi công đoàn
Địa điểm làm việc: Đồng Nai (Trảng Bom, Biên Hòa, Long Bình), Bình Dương (Dĩ An, Thuận An), Tp. HCM (khu CNC), Hậu Giang (KCN Tân Phú Thạnh), Cần Thơ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69 - 71 Đường 17, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

