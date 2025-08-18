Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dự án Cao Tốc, Phụng Hiệp, Huyện Bình Chánh

Kỹ sư xây dựng

Thực hiện giám sát và tổ chức thi công các hạng mục theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt;

Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công theo kế hoạch đã đề ra;

Hướng dẫn và kiểm tra công việc của các tổ đội thi công, đảm bảo tuân thủ quy trình và biện pháp thi công;

Lập kế hoạch và quản lý vật tư, thiết bị cần thiết cho công tác thi công;

Kiểm tra chất lượng và số lượng vật tư, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng;

Lập báo cáo tiến độ và chất lượng thi công gửi lên cấp trên định kỳ.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN - CÔNG TY HỖ TRỢ ĂN Ở

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan;

Có kinh nghiệm làm dự án về hạ tầng giao thông;

Có chứng chỉ liên quan công việc;

Có khả năng đi công tác;

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ tuân theo quy định của Luật lao động;

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Teambuilding, khám sức khỏe hàng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Hỗ trợ công tác phí, hỗ trợ chỗ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

