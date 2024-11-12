Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH ROBERT & PARTNERS INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Golden Vinhomes River Số 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công, biện pháp thực hiện quy trình đã xác lập; duy trì sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự thực hiện thường xuyên và liên tục ở công trường.

Xây dựng chương trình đào tạo định kỳ về quản lý chất lượng và tổ chức đào tạo cho ban điều hành dự án công trường, Kỹ sư, cán bộ quản lý dự án, công nhân đảm bảo quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật;

Phân tích, Đánh giá chất lượng, đánh giá rủi ro trong thi công để đưa ra đề xuất cải thiện phương pháp thi công, nâng cao chất lượng;

Xem xét & đánh giá yêu cầu về chất lượng của Chủ đầu tư từ đó có các biện pháp quản lý chất lượng thi công nội bộ đáp ứng yêu cầu cẩu CĐT, của công ty;

Thực thi theo điều khoản hợp đồng, theo quy định các chế tài đã đề ra với các cá nhân tập thể vi phạm về công tác quản lý chất lượng..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành xây dựng dân dụng.

Có kinh nghiệm, từng tham gia quản lý thi công dự án tổng thầu, dự án có nhiều gói thầu thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản, hoàn thiện tinh.....

Kiến thức: Thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu đc áp lực khi giải quyết nhiều dự án 1 lúc, kỹ năng giao tiếp, điềm đạm.

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH ROBERT & PARTNERS INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROBERT & PARTNERS INTERNATIONAL

