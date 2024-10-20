Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Điều phối công việc trong Showroom và quản lý toàn bộ nhân viên trong Showroom;
- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong Showroom.
- Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong Showroom, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc
- Chịu trách nhiệm quản lý về doanh số, hàng hóa về nhân sự tại Showroom
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển đối với các nhân viên trực thuộc
- Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của nhân viên dựa trên nội qui, quy định Công ty và pháp luật hiện hành;
- Chi tiết công việc cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ, tuổi từ 25
- Có kinh nghiệm Quản lý cửa hàng tối thiểu 02 năm trở lên trong lĩnh vực bán lẻ (ưu tiên làm trong lĩnh vực thời trang hoặc mỹ phẩm)
- Có khả năng trình bày tốt.
- Có khả năng quản lý, điều phối, tổ chức công việc.
-Vi tính văn phòng
- Thời gian làm việc: 09h – 18h30 thứ 3 – chủ nhật (Nghỉ thứ 2 hàng tuần)

Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

- Sau 2 tháng thử việc đóng BHXH
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc;
- Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

