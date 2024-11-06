Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Coopmart Phan Văn Hớn - 102 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12,, Quận 12 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý kinh doanh, chịu trách nhiệm về doanh số của siêu thị

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của siêu thị hàng tháng cho các cấp quản lý

- Đề xuất các chương trình, hoạt động khuyến mãi hàng tháng cho siêu thị

- Triển khai các chương trình khuyến mãi cho nhân viên từ bộ phận kinh doanh, ngoài ra phải đánh giá được hiệu quả kinh doanh sau thời gian triển khai

- Khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, so sánh với các sản phẩm cạnh tranh khác và đưa ra đề xuất hợp lý để cải tiến hàng tháng

- Sắp xếp và quản lý lịch làm việc của nhân viên tại siêu thị

- Quản lý, đào tạo, giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng

- Làm việc tại Coopmart khu vực TP.HCM (Quận Thủ đức, Quận Gò Vấp, Quận 12), Đồng Nai (TP Biên Hòa)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Tuổi dưới 40, sức khỏe tốt.

- Có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực quản lý, kinh doanh bán lẻ (ưu tiên ngành may mặc) từ 1 năm trở lên.

- Kỹ năng:

+ Thành thạo vi tính văn phòng

+ Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

+ Có kỹ năng tổ chức và khai thác các nguồn lực

Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập dành cho ứng viên có kinh nghiệm, gồm: từ 9.000.000 - 12.000.000 đồng + Thưởng doanh số + Phụ cấp (điện thoại, cơm trưa, gửi xe).

+ Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và sẽ trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

2. Thu nhập dành cho ứng viên chưa có kinh nghiệm:

+ Bước đầu sẽ thực tập ở vị trí nhân viên bán hàng từ 2 - 6 tháng với thu nhập từ 5,5 triệu/ tháng

+ Song song đó ứng viên có tiềm năng sẽ được đào tạo lên cấp bậc cao hơn trưởng ca, quản lý cửa hàng, ASM, Trưởng nhóm kinh doanh...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

