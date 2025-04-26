Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu

Quản lý điều hành và trực tiếp chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của cửa hàng.

Nắm bắt, đảm bảo và nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, sản phẩm tại cửa hàng.

Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty nhằm đảm bảo sự vận hành nhịp nhàng và đạt các mục tiêu kế hoạch công ty đề ra.

Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới.

Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ.

Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc, hiệu quả công việc.

Lên lịch và điều động nhân sự.

Đánh giá kết quả công việc định kỳ.

Thực hiện các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

Ký, theo dõi, báo cáo việc hủy hàng, hủy bill bán hàng hằng ngày.

Đề xuất mua nguyên vật liệu.

Theo dõi công cụ dụng cụ, báo cáo hao hụt.

Xử lý món ăn, đồ uống bị hư hỏng.

Ký các phiếu điều chuyển tài sản, nguyên vật liệu.

Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu doanh thu.

Kiểm soát chi phí vận hành, hàng hủy, vật tư tiêu hao.

Theo dõi và báo cáo doanh thu hàng ngày.

Giám sát và báo cáo chương trình khuyến mãi.

Trực tiếp xử lý khiếu nại khách hàng.

Theo dõi đánh giá sự hài lòng khách hàng.

Báo cáo kết quả giải quyết cho cấp trên.

Giải quyết sự việc phát sinh.

Tổ chức họp đầu ca.

Triển khai chỉ thị từ công ty.

Lập kế hoạch tuần/tháng và thực hiện.

Kiểm tra tình hình nhân sự.

Nắm rõ các tiêu chuẩn dịch vụ, sản phẩm.

Triển khai quy trình, sản phẩm mới.

Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn.

Báo cáo sự việc hàng ngày.

Đề xuất cải tiến hoạt động.

Chủ động trong công việc theo mô tả và sự phân công.

Yêu cầu các bộ phận liên quan phối hợp.

Đề xuất tuyển dụng, cải tiến hoạt động.

Tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến cửa hàng.