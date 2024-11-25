Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1.Thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng

- Đảm bảo tuân thủ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động vận hành và thúc đẩy doanh số và lợi nhuận.

- Đảm bảo cung cấp các tiêu chuẩn hoạt động và thương mại đặc biệt trong toàn bộ cửa hàng.

- Chủ động đóng góp vào việc xây dựng, định hướng chiến lược bán lẻ và triển khai các dự án.

- Hỗ trợ quản lý các hoạt động dịch vụ khách hàng và năng lực của nhân viên nhằm tối ưu hóa và duy trì hiệu quả bán hàng cũng như sự hài lòng của khách hàng.

- Thực hiện các mục tiêu kiểm soát hàng tồn kho theo hướng dẫn của công ty.

- Liên lạc với nhóm Mua và Bán hàng về việc cung cấp hàng hóa để tối đa hóa tiềm năng hàng tồn kho.

2.Theo dõi, giám sát hoạt động bán hàng.

- Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày.

- Quản lý những chi phí phát sinh tại cửa hàng

- Kiểm tra vệ sinh và cách trưng bày hàng hóa theo chương trình đưa xuống.

- Nắm bắt các mã hàng bán nhanh/chậm và tìm hiểu lý do

- Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên.

3.Quản lý nhân viên.

- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên hàng tuần.

- Giám sát nhân viên thực hiện theo nội quy, theo quy trình làm việc của công ty.

- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên quản lý.

- Tạo động lực cho nhân viên mỗi ngày.

- Đề xuất tuyển dụng đảm bảo số lượng nhân viên luôn ổn định.

- Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyên quản lý. Trực tiếp đào tạo nhân viên mới.

- Họp nhân viên. Đánh giá kết quả của nhân viên định kỳ.

4.Quản lý hàng hoá và tài sản cố định.

- Kiểm tra thường xuyên và nắm chính xác hàng hoá và tài sản cố định tại cửa hàng.

- Lập đề xuất kế hoạch nhập hàng, châm hàng

- Quản lý số liệu xuất – nhập hàng hóa cửa hàng.

- Quản lý chất lượng cũng như việc bảo quản hàng hóa, tài sản cố định của cửa hàng.

- Giải trình khi xảy ra mất mát hư hỏng.

- Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiêm tra hàng hóa của cửa hàng do mình quản lý.

5.Nhiệm vụ khác.

- Nộp tiền và hóa đơn về cho công ty theo quy định.

- Phối hợp với các phòng ban thực hiện chương trình khuyến mãi.

- Thực hiện các nhiệm vu khác theo sự phân công công việc của câp trên.



Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 2 năm, tư duy thương mại tốt;



Sử dụng tốt tin học văn phòng: MS Word, Excel, Email...;



Ngoại hình dễ nhìn, thân thiện, cởi mở và giao tiếp tốt;



Yêu thích công việc quản lý bán hàng, tư vấn và phục vụ khách hàng;



Có khả năng quản lý nhân sự khéo léo và sắp xếp công việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 18.000.000 VND (Lcb+Thưởng sản phẩm +Thưởng target)



Đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định Nhà nước sau thời gian thử việc.



Thu nhập theo doanh thu, năng lực và kết quả kinh doanh.



Thưởng tháng 13 tối thiểu 1 tháng thu nhập trung bình.

