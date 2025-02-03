Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cơ bản từ 7,5 - 9 triệu/tháng + thưởng doanh số. Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. năng động, hòa đồng. Hưởng các chế độ BHXH, chính sách theo luật lao động và chế độ riêng của công ty. Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm tại công ty., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Lên lịch công việc cho NV hàng tuần và điều chỉnh phát sinh: Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng nhân sự để vận hành.

- Sắp xếp, điều động, đôn đốc, kiểm soát nhân viên thực hiện công việc.

- Theo dõi và kiểm soát thông tin nhận - xuất - tồn hàng khớp giữa thực tế và hệ thống.

- Chịu trách nhiệm an toàn, an ninh về tài sản tại cửa hàng.

- Hỗ trợ kịp thời để đáp ứng mục tiêu doanh số, hiệu suất công việc.

- Tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện nội quy, nhân sự của cửa hàng. Đưa ra những đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22-35 tuổi.

Kinh nghiệm từ 2 năm vị trí tương đương,..

Ưu tiên làm trong ngành F&B.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Nhiệt tình và trách nhiệm.

Kỹ năng tin học cơ bản: Word, Excel,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

