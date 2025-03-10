Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Quản lý dự án bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 91 Lê Đức Thọ, P Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

NỘI NGHIỆP:
Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng / phụ lục hợp đồng
Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác
Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình...
DỰ TOÁN:
Tổ chức thực hiện lập, tính toán và kiểm tra khái toán, tổng mức đầu tư, ngân sách dự án;
Tổ chức thực hiện lập, tính dự toán/ ngân sách gói thầu;
Tổ chức thực hiện lập, kiểm soát khối lượng chào thầu và đơn giá vật tư/ thiết bị các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông…
Quản lý và kiểm soát chi phí dự toán/ngân sách tổng mức đầu tư phê duyệt trong quá trình triển khai dự án;
Rà soát tối ưu chi phí dự toán/ ngân sách xây dựng;
Theo dõi danh mục gói thầu và tiến độ phối hợp đã phê duyệt để tiếp nhận hồ sơ thiết kế phát hành từ các bộ phận thiết kế, quản lý thiết kế/ thẩm tra;
Tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp, lấy báo giá thực tế để lập dự toán/ngân sách;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm về xây dựng làm việc tại các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, giao thông.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng cầu đường, Quản lý dự án xây dựng…
Đọc bản vẽ thành thạo, lập kế hoạch thi công, kiểm tra khối lượng, quản lý kiểm tra tiến độ thi công của nhà thầu phụ, kiểm tra nghiệm thu khối lượng nhà thầu phụ.
Thành thạo tính toán Coffa, detail thép, Autocad, Project, vi tính văn phòng (Word, Excel), dự toán, các phần mềm trong ngành xây dựng.
Yêu nghề, nhiệt tình với công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nguyện vọng được làm việc lâu dài và gắn bó với Công ty.

Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + thưởng % dự án theo Phương án kinh doanh từng dự án
Thưởng tháng lương thứ 13
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
Hỗ trợ chi phí ăn trưa
Tham gia BHXH, BHYT sau khi ký hợp đồng chính thức
Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 18 ngách 371/58/3 đường Đại Mỗ, Tổ dân phố Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-du-an-bat-dong-san-thu-nhap-15-18-trieu-vnd-tai-ha-noi-job331538
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Renoma
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Renoma
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất