Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 91 Lê Đức Thọ, P Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

NỘI NGHIỆP:

Lập hồ sơ thanh quyết toán, dự toán điều chỉnh bổ sung, hợp đồng / phụ lục hợp đồng

Kiểm soát, giải quyết hồ sơ nghiệm thu đề nghị thanh toán của các nhà thầu phụ, đội thi công và đối tác

Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Dự án / gói thầu được phân công: Hồ sơ dự thầu; hợp đồng với Chủ đầu tư, hợp đồng với các nhà thầu phụ; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung phát sinh được duyệt; hồ sơ thanh quyết toán công trình...

DỰ TOÁN:

Tổ chức thực hiện lập, tính toán và kiểm tra khái toán, tổng mức đầu tư, ngân sách dự án;

Tổ chức thực hiện lập, tính dự toán/ ngân sách gói thầu;

Tổ chức thực hiện lập, kiểm soát khối lượng chào thầu và đơn giá vật tư/ thiết bị các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông…

Quản lý và kiểm soát chi phí dự toán/ngân sách tổng mức đầu tư phê duyệt trong quá trình triển khai dự án;

Rà soát tối ưu chi phí dự toán/ ngân sách xây dựng;

Theo dõi danh mục gói thầu và tiến độ phối hợp đã phê duyệt để tiếp nhận hồ sơ thiết kế phát hành từ các bộ phận thiết kế, quản lý thiết kế/ thẩm tra;

Tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp, lấy báo giá thực tế để lập dự toán/ngân sách;

Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Đã có kinh nghiệm về xây dựng làm việc tại các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, giao thông.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng cầu đường, Quản lý dự án xây dựng…

Đọc bản vẽ thành thạo, lập kế hoạch thi công, kiểm tra khối lượng, quản lý kiểm tra tiến độ thi công của nhà thầu phụ, kiểm tra nghiệm thu khối lượng nhà thầu phụ.

Thành thạo tính toán Coffa, detail thép, Autocad, Project, vi tính văn phòng (Word, Excel), dự toán, các phần mềm trong ngành xây dựng.

Yêu nghề, nhiệt tình với công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nguyện vọng được làm việc lâu dài và gắn bó với Công ty.

Tại Công ty TNHH Phát triển nhà ở VB Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + thưởng % dự án theo Phương án kinh doanh từng dự án

Thưởng tháng lương thứ 13

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

Hỗ trợ chi phí ăn trưa

Tham gia BHXH, BHYT sau khi ký hợp đồng chính thức

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

