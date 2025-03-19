Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quản lý dự án bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
30 - 38 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 30 - 38 Triệu

1. Xây dựng và thực hiện chiến lược sản phẩm
. Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định định hướng đi và lộ trình phát triển sản phẩm.
. Phỏng vấn người dùng để nắm bắt nhu cầu thực tế.
. Lên kế hoạch phát triển sản phẩm dựa trên phản hồi từ người dùng.
. Xác định yêu cầu và tính năng của sản phẩm.
2. Quản lý dự án
. Lập kế hoạch phát triển và quản lý tiến độ dự án.
. Trao đổi và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư phần mềm
. Thực hiện đánh giá hiệu quả sau khi phát hành sản phẩm, đề xuất và thực hiện các cải tiến.
. Quản lý dữ liệu liên quan đến sản phẩm.
. Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu từ khách hàng, đưa vào quy trình phát triển sản phẩm.
. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và vận hành sản phẩm, tối ưu hóa quy trình onboarding.

Với Mức Lương 30 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trong công việc
. 3+ năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Product Owner hoặc Project Manager Project Leader）
. Có kinh nghiệm lập kế hoạch và đề xuất các chiến lược nhằm tăng doanh thu.
. Hiểu rõ định hướng kinh doanh và sản phẩm, có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm và dẫn dắt Team.
. Có kinh nghiệm nắm bắt vấn đề của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp.
. Quan tâm đến các lĩnh vực như Marketing, CRM...
. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành HR.
. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SaaS.
■SALARY: Upto 38M gross
SALARY:
WORKING TIME:

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

・Thưởng tháng thứ 13
・Thưởng nhân viên chuyên cần mỗi tháng
・Thưởng nhân viên đạt hiệu suất tốt mỗi quý
・Tiền mừng sinh nhật nhân viên
・Tổ chức Event, Party, quà mừng v.v vào các dịp quan trọng
・Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt Happy Friday mỗi tuần
・Review lương định kỳ mỗi năm
・Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện
・Công ty rộng rãi, khang trang
・Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)
・Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-du-an-bat-dong-san-thu-nhap-30-38-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job337780
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MAX EAGLE
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Anh Duy E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Anh Duy E&C
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Delihub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Delihub
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ KLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Krom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Krom
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Article Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Article Solutions Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Anh Duy E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Anh Duy E&C
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KDDI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Atm International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 34 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
22 - 34 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Kegmil Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kegmil Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm