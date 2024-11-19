Tuyển Quản lý thiết kế Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Quận 9, Hồ Chí Minh
- Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
● Giám sát tiến độ nhập vật tư và chất lượng vật tư theo đề nghị đã duyệt;
● Giám sát tiến độ và chất lượng gia công, sản xuất theo bản vẽ gia công đã duyệt;
● Giám sát tiến độ lắp đặt và chất lượng lắp đặt trên công trường;
● Thực hiện nghiệm thu đầu vào, công tác lắp đặt;
● Phối hợp với PB/BP hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tạm ứng và quyết toán công trình;
● Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ QLTT
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Xây dựng, kiến trúc, cơ khí,...
● Có thể đi công tác ngoại tỉnh;
● Sử dụng vi tính văn phòng: Autocad, Ms. Project,...;
● Có hiểu biết về pháp luật và thị trường xây dựng;
● Chịu được áp lực công việc;
● Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát/CHT
Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
● Thu nhập thỏa thuận theo năng lực 11-13tr (Phụ cấp: cơm trưa, gửi xe);
● Chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định Nhà nước;
● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;
● Các chế độ khác: Lễ, tết, phúc lợi, thưởng năng suất, sáng kiến cải tiến….. theo quy định
của Công ty;
● Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh
