Tuyển Quản lý thiết kế Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam - Quận 9, Hồ Chí Minh - Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

● Giám sát tiến độ nhập vật tư và chất lượng vật tư theo đề nghị đã duyệt;

● Giám sát tiến độ và chất lượng gia công, sản xuất theo bản vẽ gia công đã duyệt;

● Giám sát tiến độ lắp đặt và chất lượng lắp đặt trên công trường;

● Thực hiện nghiệm thu đầu vào, công tác lắp đặt;

● Phối hợp với PB/BP hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tạm ứng và quyết toán công trình;

● Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ QLTT

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Xây dựng, kiến trúc, cơ khí,...

● Có thể đi công tác ngoại tỉnh;

● Sử dụng vi tính văn phòng: Autocad, Ms. Project,...;

● Có hiểu biết về pháp luật và thị trường xây dựng;

● Chịu được áp lực công việc;

● Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát/CHT

Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập thỏa thuận theo năng lực 11-13tr (Phụ cấp: cơm trưa, gửi xe);

● Chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định Nhà nước;

● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;

● Các chế độ khác: Lễ, tết, phúc lợi, thưởng năng suất, sáng kiến cải tiến….. theo quy định

của Công ty;

● Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh

