Tuyển Quản lý thiết kế Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Quận 9, Hồ Chí Minh

- Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

● Giám sát tiến độ nhập vật tư và chất lượng vật tư theo đề nghị đã duyệt;
● Giám sát tiến độ và chất lượng gia công, sản xuất theo bản vẽ gia công đã duyệt;
● Giám sát tiến độ lắp đặt và chất lượng lắp đặt trên công trường;
● Thực hiện nghiệm thu đầu vào, công tác lắp đặt;
● Phối hợp với PB/BP hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tạm ứng và quyết toán công trình;
● Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ QLTT

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Xây dựng, kiến trúc, cơ khí,...
● Có thể đi công tác ngoại tỉnh;
● Sử dụng vi tính văn phòng: Autocad, Ms. Project,...;
● Có hiểu biết về pháp luật và thị trường xây dựng;
● Chịu được áp lực công việc;
● Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát/CHT

Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập thỏa thuận theo năng lực 11-13tr (Phụ cấp: cơm trưa, gửi xe);
● Chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định Nhà nước;
● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;
● Các chế độ khác: Lễ, tết, phúc lợi, thưởng năng suất, sáng kiến cải tiến….. theo quy định
của Công ty;
● Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Eurowindow - Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 39Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

