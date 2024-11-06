Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hoạt động của các cửa hàng thuộc khu vực mình quản lý

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy doanh số cho các cửa hàng trong khu vực được phân công

- Lên kế hoạch nhập hàng, theo dõi, xử lý tình trạng luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng;

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Marketing tổ chức trưng bày, hình ảnh, trang trí cửa hàng, các chương trình khuyến mãi, hoạt động marketing đa dạng để thu hút khách hàng,...

- Chịu trách nhiệm đảm bảo về KPI cho vùng quản lý bao gồm: Doanh số, Chi phí, Nhân sự trong chuỗi

- Thiết lập và duy trì không khí làm việc; giải quyết các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và không khí tại cửa hàng

- Đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự trong khu vực

- Các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí ASM hoặc tương đương các chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị

- Am hiểu về thị trường bán lẻ. Ưu tiên đã có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm tươi sống

- Trung thực, máu lửa với công việc, teamwork tốt

- Có tư duy lãnh đạo và tận tâm với công việc; khả năng quán xuyến và điều hành công việc hiệu quả

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty CP Sói Biển trung thực Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ... Thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch hàng năm, sinh nhật;

- Được tham gia training kiến thức chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc;

- Các ưu đãi nội bộ hấp dẫn dành riêng cho nhân viên của Sói Biển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sói Biển trung thực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.