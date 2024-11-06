Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Sói Biển trung thực
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty CP Sói Biển trung thực

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty CP Sói Biển trung thực

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hoạt động của các cửa hàng thuộc khu vực mình quản lý
- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy doanh số cho các cửa hàng trong khu vực được phân công
- Lên kế hoạch nhập hàng, theo dõi, xử lý tình trạng luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng;
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Marketing tổ chức trưng bày, hình ảnh, trang trí cửa hàng, các chương trình khuyến mãi, hoạt động marketing đa dạng để thu hút khách hàng,...
- Chịu trách nhiệm đảm bảo về KPI cho vùng quản lý bao gồm: Doanh số, Chi phí, Nhân sự trong chuỗi
- Thiết lập và duy trì không khí làm việc; giải quyết các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và không khí tại cửa hàng
- Đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự trong khu vực
- Các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí ASM hoặc tương đương các chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị
- Am hiểu về thị trường bán lẻ. Ưu tiên đã có kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm tươi sống
- Trung thực, máu lửa với công việc, teamwork tốt
- Có tư duy lãnh đạo và tận tâm với công việc; khả năng quán xuyến và điều hành công việc hiệu quả
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty CP Sói Biển trung thực Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ... Thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch hàng năm, sinh nhật;
- Được tham gia training kiến thức chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc;
- Các ưu đãi nội bộ hấp dẫn dành riêng cho nhân viên của Sói Biển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sói Biển trung thực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Sói Biển trung thực

Công ty CP Sói Biển trung thực

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-kinh-doanh-khu-vuc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job242995
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất