Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Cổ Phần CAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà hàng Tòng Livehouse, 106 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Từ 18 Triệu

1. Lập kế hoạch - Chuẩn bị doanh thu dự đoán hàng tuần và tuân thủ về báo cáo doanh số/số lượng khách hàng ngày. - Hàng ngày kiểm tra sổ bàn được đặt trước, dự trù số lượng khách hàng, số nguyên liệu, thực phẩm, đồ uống cần thiết - Lên Order hàng hoá, nguyên vật liệu. - Phối hợp phòng Marketing lên kế hoạch tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, đề xuất giải pháp hoàn thành target doanh thu 2. Quản lý điều hành - Phối hợp phòng Marketing tổ chức các event tại nhà hàng nhằm thu hút khách hàng, tăng trưởng doanh thu - Giải quyết các thắc mắc của khách hàng, - Giám sát nhân viên tương tác với khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. - Giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đến các thành viên trong nhà hàng. - Đào tạo nhân viên. - Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như an toàn lao động tại nhà hàng - Đảm bảo chất lượng phục vụ. - Chịu trách nhiệm về các vấn đề xảy ra trong nhà hàng. - Phân công công việc, sắp lịch làm việc hiệu quả cho các bộ phận 3. Quản lý tài chính - Đảm bảo doanh thu của nhà hàng đạt target được giao - Kiểm soát chi phí nhân sự, chi phí thực phẩm, chi phí khác của nhà hàng đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận, tìm ra và đề xuất các biện pháp hoàn thiện và giảm chi phí hợp lý 4. Quản lý hệ thống - Kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy định mang tính định hướng và hướng dẫn thực hiện cho bộ phận - Đề xuất làm mới, bổ sung, hoàn thiện và cải tiến các quy trình, quy định, hướng dẫn cần thiết còn thiếu hoặc chưa hợp lý; đảm bảo tính hệ thống, hợp lý; - Tổ chức phát hành các văn bản đến được từng nhân viên trong bộ phận nhanh chóng, kịp thời để phục vụ công việc; - Truyền đạt hiệu quả và đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời giữa Công ty với CBNV và ngược lại. 5. Quản lý rủi ro - Lường trước các nguy cơ rủi ro trong hệ thống vận hành và đề xuất phương án xử lý sớm, ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả - Báo cáo Lãnh đạo các trường hợp ngoài khả năng xử lý hoặc thẩm quyền và các sự cố, sự việc liên quan, khẩn cấp.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn - Kinh nghiệm liên quan tới vị trí: Tối thiểu 03 kinh nghiệm tại vị trí quản lý nhà hàng mô hình beer club/Bar lounge - Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc: Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tự tin, quyết đoán, có trách nhiệm với công việc - Các kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, lãnh đạo, chịu được áp lực công việc; Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng mở rộng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng. - Các kỹ năng bổ sung khác (ngoại ngữ, kỹ thuật...): Sử dụng máy tính và tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần CAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 18.000.000đ/tháng + thưởng KPI + thưởng doanh thu + tháng lương thứ 13 + thưởng tháng 14 - Có chế độ thưởng thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài. - Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm, teambuilding, các hoạt động sinh nhật, sự kiện của công ty. - Hưởng các chế độ thưởng Lễ Tết, thưởng theo quy định chung của công ty - Được tham gia BHXH, BHYT, BNTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. - Môi trường làm việc trẻ, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CAM

