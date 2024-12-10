Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 13 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Quản lý nhân viên thuộc nhà hàng
Quản lý hàng hóa, tài sản
Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách
Điều hành công việc thường xuyên tại nhà hàng
Quản lý đặt bàn
Quản lý tiêu chuẩn phục vụ (dịch vụ khách hàng)
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc
Báo cáo FBM / GM / Ban Giám đốc tình hình hoạt động của nhà hàng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Quản trị Nhà hàng, Khách sạn; Quản trị kinh doanh và các nhóm ngành có liên quan
Nam / Nữ từ dưới 40 tuổi
Kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm làm ở vị trí giám sát/ quản lý nhà hàng 3 – 5 sao
Thành thạo tin học văn phòng và kỹ năng giao tiếp tốt
Có đam mê với nghề và khả năng gắn bó lâu dài
Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: bao gồm Lương cứng + service charge (có thể thỏa thuận vượt khung theo năng lực)
bao gồm Lương cứng + service charge (có thể thỏa thuận vượt khung theo năng lực)
Ăn ca tại khách sạn
Thưởng Lễ, Tết (08/3; 30/4-01/5; 01/6; 02/9; 20/10; Tết Dương lịch / Âm lịch...) và các khoản thưởng, phụ cấp khác theo chính sách
Thưởng cuối năm (theo kết quả hoạt động SXKD)
Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau...
Các hoạt động ngoại khóa, nghỉ dưỡng định kỳ và đột xuất
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cơ bản theo quy định của Nhà nước
Xét tăng lương định kỳ (06 tháng – 01 năm) hoặc đột xuất.
Môi trường làm việc linh hoạt, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
