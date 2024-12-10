Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý nhân viên thuộc nhà hàng

Quản lý hàng hóa, tài sản

Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách

Điều hành công việc thường xuyên tại nhà hàng

Quản lý đặt bàn

Quản lý tiêu chuẩn phục vụ (dịch vụ khách hàng)

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc

Báo cáo FBM / GM / Ban Giám đốc tình hình hoạt động của nhà hàng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhóm ngành Quản trị Nhà hàng, Khách sạn; Quản trị kinh doanh và các nhóm ngành có liên quan

Nam / Nữ từ dưới 40 tuổi

Kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm làm ở vị trí giám sát/ quản lý nhà hàng 3 – 5 sao

Thành thạo tin học văn phòng và kỹ năng giao tiếp tốt

Có đam mê với nghề và khả năng gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: bao gồm Lương cứng + service charge (có thể thỏa thuận vượt khung theo năng lực)

Ăn ca tại khách sạn

Thưởng Lễ, Tết (08/3; 30/4-01/5; 01/6; 02/9; 20/10; Tết Dương lịch / Âm lịch...) và các khoản thưởng, phụ cấp khác theo chính sách

Thưởng cuối năm (theo kết quả hoạt động SXKD)

Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau...

Các hoạt động ngoại khóa, nghỉ dưỡng định kỳ và đột xuất

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cơ bản theo quy định của Nhà nước

Xét tăng lương định kỳ (06 tháng – 01 năm) hoặc đột xuất.

Môi trường làm việc linh hoạt, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long

