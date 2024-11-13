Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chia ca, phân công công việc cho nhân viên

Chia ca làm việc, kiểm tra tác phong đồng phục, kỹ năng phục vụ của nhân viên bộ phận bàn.

Nhận yêu cầu từ các bộ phận và phân công công việc cho các nhân viên chuyên trách.

Theo dõi các hoạt động chuẩn bị đầu ca làm việc của nhân viên, đánh giá chất lượng công việc thực hiện.

Theo dõi tình trạng hoạt động của các cơ sở vật chất trong nhà hàng phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý khi cần thiết.

2. Điều phối, hỗ trợ phục vụ khách hàng

• Đảm bảo các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng trước khi phục vụ khách hàng.

• Giám sát quy trình phục vụ của nhân viên, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ của nhà hàng, khách hàng được hài lòng.

• Linh hoạt điều động nhân viên hỗ trợ làm việc khi đông khách.

• Hỗ trợ quy trình setup và phục vụ khách hàng.

3. Giải quyết các yêu cầu, sự cố, phàn nàn của khách hàng

• Tiếp nhận các yêu cầu đặc biệt, phản hồi của khách và phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết thỏa đáng để khách hài lòng.

• Chủ động giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình phục vụ, thanh toán theo đúng nghiệp vụ tiêu chuẩn của nhà hàng.

• Tiến hành xử lý các phàn nàn về chất lượng dịch vụ để tránh lập lại lỗi tương tự và lưu nội dung vào số giám sát.

• Tiếp nhận các thông tin góp ý và triển khai thực hiện khi được thông qua để cải thiện chất lượng phục vụ.

4. Các công việc khác

Triển khai thực hiện các chương trình marketing, phối hợp với các bộ phận liên quan phục vụ khách hàng.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do nhà hàng tổ chức hoặc liên kết tổ chức,

Hướng dẫn nhân viên tuân thủ các quy định về an ninh, phòng cháy chữa cháy.

Đánh giá, báo cáo kết quả làm việc của nhân sự cho quản lý.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhân viên làm việc trong bộ phận và tinh thần làm việc nhóm với các bộ phận khác.

Làm các báo cáo theo quy định hay yêu cầu đột xuất của quản lý. - Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn (Educational background): Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành (Major): Thương mại, Nhà hàng, khách sạn du lịch

Kinh nghiệm (Experience): Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Kiến thức (Knowledge): Am hiểu lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, giải khát

Giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết duy trì, thiết lập các mối quan hệ. Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc

Trung thực, năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Tiếng anh giao tiếp tốt.

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cạnh tranh + service charge + phụ cấp

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương chính thức

Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi: thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin