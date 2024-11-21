Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
- Hà Nội: IPH
- 247 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Quản lý nhà hàng quản lý việc kinh doanh tại nhà hàng
Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống.
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế.
Hỗ trợ quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên.
Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại...
Báo cáo cuối ca, tuần, tháng và các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Tổ trưởng/Giám sát nhà hàng (FnB)
Có kiến thức ngành dịch vụ nhà hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý tốt, đào tạo khích lệ nhân viên
Kỹ năng báo cáo, thống kê
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp + thưởng (tháng/quý/năm tùy theo KQKD), lễ tết x3; x4 lần lương
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến tại chuỗi nhà hàng có quy mô Top 1 tại Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI