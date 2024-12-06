Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103D5C Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Chăm sóc khách hàng;

Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn, giám sát và bảo quản hàng hóa;

Quản lý nhân sự tại nhà hàng;

Hỗ trợ kiểm soát lợi nhuận.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 23-35 tuổi;

Nam/nữ từ 23-35 tuổi

Có kĩ năng quản lý và điều hành công việc của nhà hàng;

Trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc;

Có từ 1 năm trở lên kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (13 - 18 triệu/tháng);

Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;

Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin