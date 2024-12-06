Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 103D5C Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Chăm sóc khách hàng;
Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn, giám sát và bảo quản hàng hóa;
Quản lý nhân sự tại nhà hàng;
Hỗ trợ kiểm soát lợi nhuận.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 23-35 tuổi;
Có kĩ năng quản lý và điều hành công việc của nhà hàng;
Trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc;
Có từ 1 năm trở lên kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (13 - 18 triệu/tháng);
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

