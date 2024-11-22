Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2F Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu tại nhà hàng
Đề xuất phương án tăng trưởng doanh thu,nâng cao chất lượng dịch vụ và sóc khách hàng.
Triển khai mục tiêu làm hài lòng khách hàng, chủ động tiếp cận khách hàng.
Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc duy trì sự phát triển doanh thu đều
Quản lý Tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự - Tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng tốt.
Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên.
Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình của công ty.
Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu.
Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Kỹ năng:
- Tác phong - Ngoại hình: Ưa nhìn, nhanh nhẹn
- Kỹ năng văn phòng: Word, Excel ...
- Kỹ năng giao tiếp: hoạt ngôn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
2. Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm trực tiếp Quản lý, Giám sát Nhà hàng ít nhất 1 năm
- Có kinh nghiệm đào tạo nhân sự, xây dựng quy trình, quy định và setup Nhà hàng.
- Am hiểu nhiều về ngành F&B.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Thực phẩm đồ uống, nhà hàng, khách sạn
3. Cá nhân ứng viên:
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: từ 22-33 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương : Thỏa thuận, Từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân
Thưởng và chế độ: Thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty, BHXH, BHYT, du lịch, đào tạo...
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Ăn trưa/tối tại Bếp ăn của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 8 nguyễn văn tuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

