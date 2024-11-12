Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hoạch định chiến lược

- Phát triển chiến lược công ty tại rạp

- Triển khai kế hoạch định sẵn tại cụm rạp

- Phân tích kết quả kinh doanh và phương pháp cải thiện tình hình

- Sáng tạo những ý tưởng phát triển dịch vụ phát triển công ty

2. Phát triển dịch vụ khách hàng

- Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng tại cụm rạp

- Phản hồi khách hàng hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề

- Hướng dẫn nhân viên làm việc theo đúng quy trình

3. Quản lý tài chính

- Kiểm soát chi phí theo quy trình mua bán được quy định

- Quản lý chi phí nhân lực

- Cung cấp các phương pháp tránh tình trạng thất thoát tài chính

- Quản lý chi phí hoạt động

4. Quản lý nhân lực

- Theo dõi quy trình tuyển dụng nhân viên

- Hướng dẫn nhân viên về quy trình làm việc tại cụm rạp

- Chịu trách nhiệm huấn luyện nhân viên sau tuyển dụng

- Phối hợp với đội ngũ văn phòng đào tạo phát triển nguồn nhân lực bao gồm bộ phận quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng: Nhà hàng, khách sạn hoặc chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm làm quản lý nhân sự, chỉ số P&L trên 3 năm làm việc, có tư duy lãnh đạo

- Hơn 2-3 năm kinh nghiệm trong mảng F&B, khách sạn, chuỗi cửa hàng bán lẻ

- Kỹ năng giao tiếp - tiếp nhận và truyền đạt thông tin tốt

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc theo (ca ngày và ca đêm) ngày nghỉ lễ.

- Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực Cinema là một lợi thế.

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên + thưởng theo team Vận hành/Dự án

- Vé mời xem phim hàng tháng trên toàn hệ thống rạp

- Tham gia hoạt động nội bộ, teambuilding...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin