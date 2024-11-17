Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 175 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đảm bảo dịch vụ ổn định: Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên; đào tạo và hướng dẫn nhân viên về kỹ năng dịch vụ; thăm hỏi và xử lý khiếu nại của khách hàng; triển khai các kế hoạch nâng cao dịch vụ.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn; dự trù và bảo quản hàng hóa đúng quy trình; kiểm soát tồn kho và hạn sử dụng.

Quản trị nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, và đánh giá nhân viên; lên kế hoạch sắp xếp ca làm việc và chấm công; duy trì thông tin liên lạc và tổ chức các buổi họp định kỳ.

Điều hành hoạt động: Điều hành chung nhà hàng; kiểm soát chi phí và lợi nhuận; hoàn thành thủ tục hành chính, báo cáo theo yêu cầu; bảo trì trang thiết bị và cơ sở vật chất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng, có kinh nghiệm bán hàng.

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý.

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và thúc đẩy kinh doanh tốt.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, có khả năng chịu áp lực cao.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực, cẩn thận.

Quản lý giám sát nhà hàng

Kỹ năng giao tiếp

Quản lý nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 - 115 triệu

Lộ trình đánh giá: 06 tháng/lần (từ khi chính thức)

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tôn trọng, bình đẳng.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng đa dạng: Thưởng tháng 13, tết Âm lịch, thưởng Lễ/Tết, thưởng kinh Doanh, nhân viên xuất sắc,...

Trà, cà phê, đồ ăn nhẹ free tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE

