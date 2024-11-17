Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 175 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đảm bảo dịch vụ ổn định: Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên; đào tạo và hướng dẫn nhân viên về kỹ năng dịch vụ; thăm hỏi và xử lý khiếu nại của khách hàng; triển khai các kế hoạch nâng cao dịch vụ.
Đảm bảo dịch vụ ổn định:
Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn; dự trù và bảo quản hàng hóa đúng quy trình; kiểm soát tồn kho và hạn sử dụng.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm:
Quản trị nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, và đánh giá nhân viên; lên kế hoạch sắp xếp ca làm việc và chấm công; duy trì thông tin liên lạc và tổ chức các buổi họp định kỳ.
Quản trị nhân sự:
Điều hành hoạt động: Điều hành chung nhà hàng; kiểm soát chi phí và lợi nhuận; hoàn thành thủ tục hành chính, báo cáo theo yêu cầu; bảo trì trang thiết bị và cơ sở vật chất.
Điều hành hoạt động:

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng, có kinh nghiệm bán hàng.
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý.
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và thúc đẩy kinh doanh tốt.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, có khả năng chịu áp lực cao.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, trung thực, cẩn thận.
Kỹ năng cần thiết:
Quản lý giám sát nhà hàng
Kỹ năng giao tiếp
Quản lý nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 - 115 triệu
Lộ trình đánh giá: 06 tháng/lần (từ khi chính thức)
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tôn trọng, bình đẳng.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ
Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng đa dạng: Thưởng tháng 13, tết Âm lịch, thưởng Lễ/Tết, thưởng kinh Doanh, nhân viên xuất sắc,...
Trà, cà phê, đồ ăn nhẹ free tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 175 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

