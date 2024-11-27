Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở Cuốn Hương Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Phở Cuốn Hương Mai
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Đề xuất tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên của nhà hàng.
- Chịu trách nhiệm giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng theo quy chuẩn của công ty.
- Quản lý tài sản của nhà hàng.
- Quản lý thu, chi, sổ sách kế toán theo quy định của công ty.
- Quản lý chi phí thực phẩm, chi phí năng lượng và các chi phí liên quan đến vận hành nhà hàng.
- Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu cho Ban giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc giám sát nhà hàng ăn uống.
- Biết sử dụng thành thạo tin học cơ bản ( Word, Excel...)
- Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề tốt.
- Chịu được áp lực công việc.
Tại Phở Cuốn Hương Mai Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo doanh thu hàng tháng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Tháng làm 26 ngày công đối với vị trí quản lý
- Địa điểm: Nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Nội, Ứng viên có thể lựa chọn cơ sở gần nơi ở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phở Cuốn Hương Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
