Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở Cuốn Hương Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Phở Cuốn Hương Mai
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Phở Cuốn Hương Mai

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Đề xuất tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên của nhà hàng.
- Chịu trách nhiệm giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng theo quy chuẩn của công ty.
- Quản lý tài sản của nhà hàng.
- Quản lý thu, chi, sổ sách kế toán theo quy định của công ty.
- Quản lý chi phí thực phẩm, chi phí năng lượng và các chi phí liên quan đến vận hành nhà hàng.
- Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc giám sát nhà hàng ăn uống.
- Biết sử dụng thành thạo tin học cơ bản ( Word, Excel...)
- Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề tốt.
- Chịu được áp lực công việc.

Tại Phở Cuốn Hương Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương quản lý: từ 12.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ ( tùy thuộc vào mức độ lớn, nhỏ của nhà hàng).
- Thưởng theo doanh thu hàng tháng.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Tháng làm 26 ngày công đối với vị trí quản lý
- Địa điểm: Nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Nội, Ứng viên có thể lựa chọn cơ sở gần nơi ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phở Cuốn Hương Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Ngũ Xã, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

