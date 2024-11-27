Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở Cuốn Hương Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

- Đề xuất tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên của nhà hàng.

- Chịu trách nhiệm giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi, khiếu nại của khách hàng.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng theo quy chuẩn của công ty.

- Quản lý tài sản của nhà hàng.

- Quản lý thu, chi, sổ sách kế toán theo quy định của công ty.

- Quản lý chi phí thực phẩm, chi phí năng lượng và các chi phí liên quan đến vận hành nhà hàng.

- Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc giám sát nhà hàng ăn uống.

- Biết sử dụng thành thạo tin học cơ bản ( Word, Excel...)

- Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề tốt.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Phở Cuốn Hương Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương quản lý: từ 12.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ ( tùy thuộc vào mức độ lớn, nhỏ của nhà hàng).

- Thưởng theo doanh thu hàng tháng.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

- Tháng làm 26 ngày công đối với vị trí quản lý

- Địa điểm: Nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Nội, Ứng viên có thể lựa chọn cơ sở gần nơi ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phở Cuốn Hương Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.