Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Trung Hòa, Cầu Giấy

Phân công và kiểm soát ca làm việc của nhân viên bàn/bar/tiếp thực.

Kiểm tra các hoạt động chuẩn bị đầu ca của nhân viên và đánh giá chất lượng các công việc thực hiện.

Kiểm tra công cụ dụng cụ làm việc và yêu cầu khi cần.

Kiểm tra tình trạng sẵn sàng của nhân viên phục vụ trước giờ phục vụ.

Điều phối và tham gia phục vụ trong giờ hoạt động.

Quan sát và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo khách hàng được hài lòng.

Phối hợp các nhân sự phục vụ để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Đánh giá, ghi nhận hoặc đề xuất ghi nhận thành tích cho nhân viên tích cực.

Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu và không trái với quy định của pháp luật.

Kỹ năng giao tiếp

Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ (tiếng anh)

Kỹ năng đào tạo, định hướng.

Kỹ năng giải quyết tình huống

Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc.

Hiểu biết Luật & các quy định pháp luật liên quan.....

Các kỹ năng khác: làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000 - 12.000.000 vnđ/tháng + ăn ca+ thưởng hiệu quả cv Tb 1tr-1t,5r/tháng, thưởng tháng

Cơ hội làm việc tại chuỗi nhà hàng Top 1 Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Lương tháng 13, thưởng thâm niên, quà sinh nhật, team building, party định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

