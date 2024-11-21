Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Điều hành hoạt động của tất cả các bộ phận trong nhà hàng khi Quản lý Nhà hàng vắng mặt

- Chất lượng dịch vụ khách hàng:

+ Tiếp thị chương trình khuyến mại và chăm sóc khách hàng đến khách hàng

+ Chăm sóc khách hàng khi trước và sau khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng

+ Chịu trách nhiệm giám sát tổng thể, kiểm soát, lập kế hoạch và phối hợp tất cả các hoạt động của nhân viên tham gia trong việc phục vụ thực phẩm và đồ uống trong nhà hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng nhân sự toàn thể nhân viên nhà hàng đảm bảo hiệu quả công việc

+ Luôn kiểm tra và duy trì tiêu chuẩn phục vụ tốt nhất; Độ ổn định nhân sự, ứng xử của nhân viên

+ Thiết lập mối quan hệ giữa các đồng nghiệp một cách hiệu quả, thể hiện phong cách chuyên nghiệp có lối sống tốt về đạo đức, thái độ ... đối với tất cả khách hàng, cấp trên, các trưởng bộ phận và nhân viên khác...

- Quản lý tài sản, trang thiết bị của nhà hàng: Kiểm tra, giám sát hàng tuần lịch bảo trì, bảo dưỡng tất cả các đồ đạc phụ kiện và thiết bị điều hành; công tác vệ sinh, cảnh quan nhà hàng...