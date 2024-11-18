Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Quản lý nhà hàng quản lý việc kinh doanh tại nhà hàng

Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống.

Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế.

Hỗ trợ quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại...

Báo cáo cuối ca, tuần, tháng và các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các nhà hàng (ưu tiên mô hình chuỗi)

Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.

Có kiến thức ngành dịch vụ nhà hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý tốt, đào tạo khích lệ nhân viên

Kỹ năng báo cáo, thống kê

Nắm bắt các chỉ số vận hành nhà hàng (cos, col pnl, ...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Phụ cấp + Thưởng KPI

Lương tháng 13

12 ngày phép/năm

BHXH full lương

Có lộ trình đào tạo và phát triển

Ưu đãi giảm giá nội bộ tại hệ thống nhà hàng trực thuộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.