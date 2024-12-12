Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà hàng Vietin La Banque - Số 93 Quán Thánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, điều phối công việc kinh doanh của nhà hàng

Làm việc với nhà cung cấp

Tư vấn thực đơn cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng VIP

Quản lý nhân sự

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ nữ

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-20 triệu (hoặc theo thoả thuận)

Công ty đóng đầy đủ BHXH, thuế TNCN.

Phúc lợi: các ngày lễ tết, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

