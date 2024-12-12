Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà hàng Vietin La Banque
- Số 93 Quán Thánh, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý, điều phối công việc kinh doanh của nhà hàng
Làm việc với nhà cung cấp
Tư vấn thực đơn cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng VIP
Quản lý nhân sự
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ nữ
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15-20 triệu (hoặc theo thoả thuận)
Công ty đóng đầy đủ BHXH, thuế TNCN.
Phúc lợi: các ngày lễ tết, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
