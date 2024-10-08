Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PT GROW
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH PT GROW

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH PT GROW

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng Miucho

- Số 28, đường N3, KNP Picity, High Park, Đường Thạnh Xuân 13, P. Thạnh Xuân, HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về hoạt động của các Kênh thương mại điện tử Xây dựng kế hoạch vận hành, giải pháp phát triển và kiểm soát các kênh bán hàng trên các nền tảng do công ty sở hữu (Website, Facebook, ...) và trên các nền tảng TMĐT khác, đặc biệt là các gian hàng chính thức trên Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok. Xây dựng kế hoạch và giám sát đánh giá việc thực hiện hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên toàn bộ các sàn TMĐT, Website, Fanpage nhằm tối ưu hóa lưu lượng truy cập và doanh số chuyển đổi trên cơ sở kiểm soát chi phí trong định mức phù hợp Quản lý, giám sát hoạt động và hiệu quả chung của team sale online nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu doanh số cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để thống nhất chính sách, quy trình vận hành cũng như triển khai chương trình để đạt mục tiêu gia tăng doanh số, phát triển thương hiệu. Lên kế hoạch kinh doanh trên Sàn TMĐT cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm. Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp
Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về hoạt động của các Kênh thương mại điện tử
Xây dựng kế hoạch vận hành, giải pháp phát triển và kiểm soát các kênh bán hàng trên các nền tảng do công ty sở hữu (Website, Facebook, ...) và trên các nền tảng TMĐT khác, đặc biệt là các gian hàng chính thức trên Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok.
Xây dựng kế hoạch và giám sát đánh giá việc thực hiện hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên toàn bộ các sàn TMĐT, Website, Fanpage nhằm tối ưu hóa lưu lượng truy cập và doanh số chuyển đổi trên cơ sở kiểm soát chi phí trong định mức phù hợp
Quản lý, giám sát hoạt động và hiệu quả chung của team sale online nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu doanh số cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để thống nhất chính sách, quy trình vận hành cũng như triển khai chương trình để đạt mục tiêu gia tăng doanh số, phát triển thương hiệu.
Lên kế hoạch kinh doanh trên Sàn TMĐT cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing và các chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm Trưởng phòng, Trưởng bộ phận Kinh doanh Online, Marketing các Công ty về thương mại bán lẻ, thời trang.
- Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu
- Khả năng kiểm soát thời gian và công việc.
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc, huấn luyện đội nhóm
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Tại CÔNG TY TNHH PT GROW Thì Được Hưởng Những Gì

• Phúc lợi: Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng doanh số , các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc (Mức lương thoả thuận theo năng lực)
• Xét tăng lương hàng năm, lương T13
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, Lễ, Tết,...).
• Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu, hỷ, teambuildng
• Thời gian làm việc: 8h - 17h00: từ Thứ 2 đến Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PT GROW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PT GROW

CÔNG TY TNHH PT GROW

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

