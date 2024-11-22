Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Giới thiệu sản phẩm và tham gia những hoạt động quảng bá sản phẩm.
Quản lý nhóm PG của Yakult làm việc tại siêu thị.
Tham gia các hoạt động dùng thử sản phẩm.
Thương lượng, khai thác khách hàng tại siêu thị.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm về thương lượng – giao dịch với khách hàng
Thành thạo vi tính văn phòng
Người có sức khỏe, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): Từ 10,000,000 – 14,000,000 đồng/tháng.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Chia theo ca làm: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ) và 12:30 - 21:30 (nghỉ chiều 1,5 giờ)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Làm việc tại các khu vực trong TP.Hồ Chí Minh
Văn phòng chính: 195 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm
Thưởng 2 lần/năm
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

