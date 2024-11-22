Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Thủ Đức

Giới thiệu sản phẩm và tham gia những hoạt động quảng bá sản phẩm.

Quản lý nhóm PG của Yakult làm việc tại siêu thị.

Tham gia các hoạt động dùng thử sản phẩm.

Thương lượng, khai thác khách hàng tại siêu thị.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm về thương lượng – giao dịch với khách hàng

Thành thạo vi tính văn phòng

Người có sức khỏe, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): Từ 10,000,000 – 14,000,000 đồng/tháng.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: Chia theo ca làm: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ) và 12:30 - 21:30 (nghỉ chiều 1,5 giờ)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Làm việc tại các khu vực trong TP.Hồ Chí Minh

Văn phòng chính: 195 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm

Thưởng 2 lần/năm

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

