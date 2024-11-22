Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Giới thiệu sản phẩm và tham gia những hoạt động quảng bá sản phẩm.
Quản lý nhóm PG của Yakult làm việc tại siêu thị.
Tham gia các hoạt động dùng thử sản phẩm.
Thương lượng, khai thác khách hàng tại siêu thị.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm về thương lượng – giao dịch với khách hàng
Thành thạo vi tính văn phòng
Người có sức khỏe, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (Gross): Từ 10,000,000 – 14,000,000 đồng/tháng.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Chia theo ca làm: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ) và 12:30 - 21:30 (nghỉ chiều 1,5 giờ)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Làm việc tại các khu vực trong TP.Hồ Chí Minh
Văn phòng chính: 195 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm
Thưởng 2 lần/năm
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
