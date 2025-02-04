Tuyển Quản lý Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1812

- 1814 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
Hoàn thành các khóa huấn luyện của công ty
Quản lý đội ngũ nhân sự, đưa ra kế hoạch phát triển phù hợp

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu trình độ chuyên môn, chỉ cần tốt nghiệp THPT
Có tinh thần cầu tiến ham học hỏi
Siêng năng chăm chỉ, khả năng giao tiếp, khả năng truyền đạt tốt

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng cao, thu nhập theo năng lực
Được đi du lịch thường xuyên cùng công ty
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 345 Phạm Văn Bạch. phường 15

