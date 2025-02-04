Tuyển Quản lý Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1812
- 1814 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
Hoàn thành các khóa huấn luyện của công ty
Quản lý đội ngũ nhân sự, đưa ra kế hoạch phát triển phù hợp
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu trình độ chuyên môn, chỉ cần tốt nghiệp THPT
Có tinh thần cầu tiến ham học hỏi
Siêng năng chăm chỉ, khả năng giao tiếp, khả năng truyền đạt tốt
Có tinh thần cầu tiến ham học hỏi
Siêng năng chăm chỉ, khả năng giao tiếp, khả năng truyền đạt tốt
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thưởng cao, thu nhập theo năng lực
Được đi du lịch thường xuyên cùng công ty
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi tốt
Được đi du lịch thường xuyên cùng công ty
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI