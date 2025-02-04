Tuyển Quản lý Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1812 - 1814 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Hoàn thành các khóa huấn luyện của công ty

Quản lý đội ngũ nhân sự, đưa ra kế hoạch phát triển phù hợp

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu trình độ chuyên môn, chỉ cần tốt nghiệp THPT

Có tinh thần cầu tiến ham học hỏi

Siêng năng chăm chỉ, khả năng giao tiếp, khả năng truyền đạt tốt

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng cao, thu nhập theo năng lực

Được đi du lịch thường xuyên cùng công ty

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin