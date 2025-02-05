Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Phối hợp bộ phận báo giá, dự toán:

Tìm kiếm và đề xuất các nhà thầu phụ, đơn vị cung cấp vật liệu chất lượng.

So sánh, tham khảo đơn giá từ các nhà cung cấp

Phê duyệt và đề xuất điều chỉnh báo giá trước khi gửi khách hàng.

Tối ưu dự toán công trình, quản lý ngân sách dự án.

2. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý chất lượng và tiến độ Dự án:

Kiểm tra hồ sơ tài liệu, bản vẽ thiết kế giai đoạn tiền thi công và tổ chức họp khởi công.

Xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, bao gồm tiến độ, nguồn lực, vật liệu, nhân công.

Phân công công việc cho các đội thi công, nhà thầu phụ.

Điều phối các hoạt động thi công, đảm bảo mọi công việc diễn ra trơn tru.

Giám sát quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định xây dựng và an toàn lao động.

Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công việc của các nhà thầu.

Đảm bảo công trình được xây dựng đúng thiết kế và đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo dõi sát sao tiến độ thi công, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đôn đốc và hỗ trợ các bộ phận thực hiện công tác nghiệm thu bàn giao.

3. Quản lý rủi ro:

Xác định và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thi công.

Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro.

Xác định vấn đề và đưa ra quyết định giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và đảm bảo lợi nhuận cho công ty

4. Báo cáo:

Tham gia các cuộc họp với khách hàng để xử lý các vấn đề khó/ phát sinh của dự án

Đại diện công ty làm việc với khách hàng từ giai đoạn bắt đầu đến kết thúc quá trình thi công.

Báo cáo tiến độ, chất lượng định kỳ cho khách hàng và ban quản trị.

Báo cáo các vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp.

5. Thực hiện các công tác hỗ trợ:

Phối hợp cùng Sales tư vấn Khách hàng trong giai đoạn đấu thầu

Tuyển dụng và Quản lý nhân sự thuộc Dự Án & Thi công

Tổ chức training chuyên môn cho nhân sự, soạn thảo quy trình và hồ sơ tài liệu thi công, đánh giá năng lục và đề xuất các chính sách cho nhân viên.

Hỗ trợ Giám Đốc trong các công việc khác nếu cần

Hỗ trợ các bộ phận khác trong quá trình hoàn thành dự án.

Tốt nghiệp đại học Đại Học chính quy chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc, Quản lý xây dựng hoặc tương đương.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với nhà thầu phụ, tư vấn giám sát và Ban quản lý của Chủ đầu tư

Bóc tách khối lượng dự toán tốt;

Chịu được áp lực công việc tốt, dễ thích nghi với môi trường làm việc

Am hiểu về Quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, nghị định trong ngành xây dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan chuyên ngành (3DS max, Auto Cad, Sketchup, Photoshop, Revit, ...

Có khả năng quản lý thời gian, phân chia công việc; Chủ động, năng động, sáng tạo.

Có tâm huyết với cộng việc;

Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng làm việc đẹp, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Tinh thần làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, hỗ trợ, thân thiện, môi trường trẻ trung, năng động.

Có sự thử thách và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân.

Được tham gia đầy đủcác chế độ lao động,BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Nhà nước

Các chế độ phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (tổ chức các buổi workshop trao đổi về chuyên ngành/kỹ năng, nghỉ phép, lễ tết, du lịch teambuilding hàng năm, các buổi review thưởng dự án 06 tháng/lần, review lương 1 năm/lần...)

